ЮНИСЕФ предложил включить вопрос здорового питания в образовательный куррикулум

"Вопрос правильного питания детей школьного возраста вызывает беспокойство не только в Азербайджане, но и во всем мире.

"Вопрос правильного питания детей школьного возраста вызывает беспокойство не только в Азербайджане, но и во всем мире.

Как сообщает Report, об этом заявила руководитель программы здравоохранения и питания представительства Детского фонда ООН (ЮНИСЕФ) в Азербайджане Тохфе Джамилова во время презентации пилотного проекта «Пищевые гиды школьников».

По ее словам, некоторые проблемы в питании школьников, создают угрозы их здоровью, будущему: "Многие школьники приходят в школу, не позавтракав, употребляют фрукты, овощи и молочные продукты в очень малых объемах".

"Приоритетными мерами и рекомендациями ЮНИСЕФ в этом направлении являются содействие здоровому питанию среди школьников и включение вопросов здорового питания в учебные куррикулумы"- отметила Т.Джамилова.