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ЮНИСЕФ предложил включить вопрос здорового питания в образовательный куррикулум 

ЮНИСЕФ предложил включить вопрос здорового питания в образовательный куррикулум  "Вопрос правильного питания детей школьного возраста вызывает беспокойство не только в Азербайджане, но и во всем мире.
Здоровье
22 февраля 2022 г. 11:41
ЮНИСЕФ предложил включить вопрос здорового питания в образовательный куррикулум 

"Вопрос правильного питания детей школьного возраста вызывает беспокойство не только в Азербайджане, но и во всем мире.

Как сообщает Report, об этом заявила руководитель программы здравоохранения и питания представительства Детского фонда ООН (ЮНИСЕФ) в Азербайджане Тохфе Джамилова во время презентации пилотного проекта «Пищевые гиды школьников».

По ее словам, некоторые проблемы в питании школьников, создают угрозы их здоровью, будущему: "Многие школьники приходят в школу, не позавтракав, употребляют фрукты, овощи и молочные продукты в очень малых объемах".

"Приоритетными мерами и рекомендациями ЮНИСЕФ в этом направлении являются содействие здоровому питанию среди школьников и включение вопросов здорового питания в учебные куррикулумы"- отметила Т.Джамилова.

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Версия на азербайджанском языке UNİCEF sağlam qidalanma məsələsinin təhsil kurikulumlarına salınmasını təklif edib

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