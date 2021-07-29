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Японские ученые сообщили об устойчивости штамма "лямбда" к иммунитету

Японские ученые сообщили об устойчивости штамма "лямбда" к иммунитету Штамм коронавируса "лямбда", получивший распространение в Южной Америке, обладает повышенной заразностью и устойчивостью к иммунитету.
Здоровье
29 июля 2021 г. 20:32
Японские ученые сообщили об устойчивости штамма лямбда к иммунитету

Штамм коронавируса "лямбда", получивший распространение в Южной Америке, обладает повышенной заразностью и устойчивостью к иммунитету.

Как сообщает Report со ссылкой на РИА Новости, об этом говорится в исследовании японских ученых.

"Наши данные свидетельствуют о том, что у лямбда-варианта есть по крайней мере две вирусологические особенности: повышенная вирусная инфекционность и проявление резистентности к противовирусному иммунитету", - отметили ученые.

Они указывают, что лямбда-штамм обладает мутацией, которая обеспечивает "уклонение" от нейтрализующих антител.

Вариант коронавируса "лямбда" был впервые выявлен в Перу в 2020 году. В июле в ВОЗ сообщили о распространении этого штамма более чем в 30 странах, преимущественно в Южной и Северной Америке.

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