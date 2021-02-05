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Вздутие живота назвали симптомом смертельно опасной болезни

Вздутие живота назвали симптомом смертельно опасной болезни Вздутие живота может указывать не только на чрезмерное употребление продуктов, вызывающих повышенное газообразование, но и на рак кишечника.
Здоровье
5 февраля 2021 г. 05:14
Вздутие живота назвали симптомом смертельно опасной болезни

Вздутие живота может указывать не только на чрезмерное употребление продуктов, вызывающих повышенное газообразование, но и на рак кишечника.

Как передает Report, об этом пишет Express со ссылкой на данные Британской онкологической ассоциации.

Вздутие брюшной полости, как правило, указывает на асцит - состояние, при котором в животе скапливается жидкость. Однако асцит, в свою очередь, является первым признаком развития онкологического заболевания.

Помимо рака, существует множество других состояний, которые могут вызвать вздутие живота. Это, например, гастропарез, синдром раздраженного кишечника, глютеновая болезнь, запор.

В любом случае причину возникновения вздутия необходимо установить у врача и пройти соответствующее лечение, рекомендуют специалисты.

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