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Выявлена взаимосвязь омега-3 и риска преждевременной смерти

Выявлена взаимосвязь омега-3 и риска преждевременной смерти Американские ученые выявили взаимосвязь между индексом омега-3 полиненасыщенных жирных кислот (ПНЖК) и риском преждевременной смерти
Здоровье
25 апреля 2021 г. 19:28
Выявлена взаимосвязь омега-3 и риска преждевременной смерти

Американские ученые выявили взаимосвязь между индексом омега-3 полиненасыщенных жирных кислот (ПНЖК) и риском преждевременной смерти.

Как передает Report, соответствующие данные были опубликованы в журнале Nature Communications.

Эксперты провели метаанализ, в который были включены сведения по 42 тыс. жителей различных государств. Согласно полученным данным, пациенты с более высоким индексом эйкозапентаеновой, докозапентаеновой и докозагексаеновой кислот (входят в ПНЖК) имели в среднем на 13 процентов меньший риск преждевременной смерти в отличие от тех, у кого данный уровень этих микроэлементов в крови был ниже.

"Другими словами, те люди, которые скончались с относительно низкими уровнями омега-3, умерли преждевременно. При прочих равных условиях они могли бы жить дольше, если бы уровни ПНЖК были выше", - писало издание Asian News International днем ранее.

Отмечается, что пациенты с нехваткой омега-3 чаще при прочих равных условиях умирали от рака, а также от сердечно-сосудистых заболеваний и ряда других причин.

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