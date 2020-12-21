Врачи выяснили, какой продукт может оказаться безопасным для диабетиков

Людям с диабетом второго типа как правило рекомендуют не есть на ночь картофель. Считается, что этот продукт заметно повышает ГИ

Людям с диабетом второго типа как правило рекомендуют не есть на ночь картофель. Считается, что этот продукт заметно повышает ГИ. Вместо этого врачи советуют такие гарниры как рис басмати. Исследователи изучили влияние употребления картофеля в составе смешанной еды на ночной гликемический ответ. Они провели четыре эксперимента с группой добровольцев. В нее входили 24 мужчины и женщины, больных диабетом второго типа.

Как передает Report, исследование, опубликованное в научном журнале Clinical Nutrition, показывает, что картофель может оказаться полезнее, чем раньше считалось.

Каждый прием пищи во время эксперимента состоял из 50% углеводов, 30% жира и 20% белка. Ужин состоял из отварного, жареного, вареного и охлажденного картофеля или риса басмати. Образцы крови брали до и после еды, чтобы отслеживать и контролировать гликемический ответ участников. Они также носили мониторы по ночам, чтобы отслеживать уровень сахара в крови во время сна.

Ученые пришли к выводу, что не было значительной разницы в гликемическом ответе после употребления вареных или жареных блюд из картофеля с высоким ГИ по сравнению с рисом басмати с низким ГИ. Более того, оказалось, что картофель на ночь может быть полезнее популярного диетического продукта.

"Наше исследование показывает, что продукты с высоким ГИ, такие как картофель, можно использовать как часть здорового питания, не оказывая отрицательного воздействия на гликемический ответ. При этом обеспечиваются необходимые питательные вещества с относительно небольшим количеством калорий, что важно для больных диабетом второго типа". – объяснила автор исследования, доктор Брук Девлин из австралийского Университета Ла Троба в Мельбурне.