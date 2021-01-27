Врачи прогнозируют усугубление кардиологических проблем из-за COVID-19

Сердечно-сосудистые заболевания – один из серьезнейших факторов риска для заразившихся коронавирусом нового типа

Медики предположили, что в ближайшие годы кардиологических болезней и смертей от них станет заметно больше из-за того, как на здоровье сердца и сосудов человека влияет COVID-19 и меры по борьбе с этой болезнью. Как передает Report со ссылкой на РИА Новости, статью с описанием их выводов опубликовал научный журнал Circulation.

"Пандемия коронавируса унесла огромное число жизней людей по всему миру, и коронавирусная инфекция, по всей видимости, вошла в тройку самых распространенных причин смерти в 2020 году. Мы предполагаем, что она продолжит прямо и косвенно влиять на частоту болезней сердца и сосудов в ближайшие несколько лет", – рассказал один из авторов исследования, доцент Бейлоровского медицинского колледжа (США) Салим Вирани.

Сердечно-сосудистые заболевания – один из серьезнейших факторов риска для заразившихся коронавирусом нового типа. Исследования показывают, что кардиологические проблемы повышали вероятность смерти от COVID-19 более чем в четыре раза.

Это обусловлено, в частности, тем, что частицы коронавируса могут проникать в клетки сердца, размножаться в них и мешать нормальной работе этого органа. Поэтому многие медики считают, что у COVID-19 будут не только краткосрочные, но и долгосрочные последствия.

В ходе нового исследования Вирани и его коллеги выяснили, что в ближайшее время случаев болезней сердца и сосудов и смертей от них по всему миру может стать гораздо больше. На такой вывод исследователей натолкнул анализ данных по кардиологическим болезням в США и мире за последние десять лет.

Исследование показало, что за последние два года от болезней сердца и сосудов умерло на 17,1% больше людей, чем в 2010 году. Больше стало и случаев кардиологических заболеваний, диагностируемых за год. По всему миру оно увеличилось на 26,6%.

Ученые прогнозируют, что в ближайшие годы этот показатель может возрасти еще больше из-за долгосрочных прямых и косвенных последствий распространения COVID-19.