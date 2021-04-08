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Врач рассказал о способах распознать инфаркт

Врач рассказал о способах распознать инфаркт Инфаркт миокарда стал чаще случаться у людей в возрасте 25-30 лет, поэтому в случае развития признаков заболевания необходимо быстро отреагировать и обратиться к медикам
Здоровье
8 апреля 2021 г. 04:17
Врач рассказал о способах распознать инфаркт

Инфаркт миокарда стал чаще случаться у людей в возрасте 25-30 лет, поэтому в случае развития признаков заболевания необходимо быстро отреагировать и обратиться к медикам.

Как передает Report, об этом в комментарии телеканалу "Звезда" рассказал врач-терапевт высшей категории Алексей Безымянный.

По словам специалиста, поводом для беспокойства должна стать любая резкая боль в грудной клетке. Он отметил, что в этом случае нельзя применять обезболивающие противовоспалительные средства.

"Если у пациента возникла резкая боль в груди с иррадиацией в левую руку, а иногда она приводит к развитию резкого кашлевого рефлекса, боль, отдающая в левую лопатку, то ее нельзя купировать различными обезболивающими противовоспалительными препаратами", - цитирует Безымянного телеканал.

Терапевт добавил, что в этом случае необходимо, чтобы врач оценил состояние пациента, сделал электрокардиограмму и уже после этого исключил острое поражение миокарда и назначил пациенту правильное лечение.

Специалист также напомнил, что инфаркт развивается за счет образования атеросклеротических бляшек в сосудах из-за неправильного питания, курения и приема различных психоактивных веществ.

Безымянный призвал людей обращать внимание на состояние здоровья и отдавать себе отчет в том, что в случае нарушения холестеринового обмена и курения риск инфаркта возрастает.

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