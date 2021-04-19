Врач предупреждает: Если не будем соблюдать правила, ужесточение карантина будет неизбежным

"В настоящее время заболеваемость и смертность от коронавирусной инфекции во всем мире растет день ото дня. Это связано с тем, что люди не соблюдают правила и не принимают активного участия в процессе вакцинации".

"В настоящее время заболеваемость и смертность от коронавирусной инфекции во всем мире растет день ото дня. Это связано с тем, что люди не соблюдают правила и не принимают активного участия в процессе вакцинации".

Об этом Report сообщила руководитель отдела инфекционного контроля Бакинского центра здоровья Ляман Галимова.

Она отметила, что в последнее время заболеваемость и смертность в Турции стремительно растут. Врач напомнила, что в братской стране ежедневное заражение составляет более 60 тысяч человек, а смертность - более 300. Если и в Азербайджане будет наблюдаться рост заболеваемости и смертности, ужесточение карантинных правил может стать неизбежным. Поэтому я обращаюсь к гражданам, чтобы все вакцинировались, регулярно использовали защитные маски. Сейчас месяц Рамазан. Было бы хорошо, чтобы люди открывали столы на ифтар в своих домах только в присутствии членов семьи. Если правила будут строго соблюдаться, число инфицированных снизится, и не будет необходимости переходить на строгий карантинный режим”.