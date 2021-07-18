О нас
Report Georgia
Аудио новости

Врач предупредил о смертельной опасности отеков

Врач предупредил о смертельной опасности отеков Отеки под глазами или на ногах могут говорить о серьезных проблемах со здоровьем.
Здоровье
18 июля 2021 г. 04:49
Врач предупредил о смертельной опасности отеков

Отеки под глазами или на ногах могут говорить о серьезных проблемах со здоровьем.

Как передает Report, об этом заявил врач и телеведущий Александр Мясников в эфире телеканала "Россия 1".

По его словам, в первую очередь бороться нужно с причинами недуга. В их числе - болезни почек, сердца или печени, а также побочные эффекты от приема некоторых лекарств: обезболивающих, гормональных и применяемых для лечения гипертонии. Кроме того, отечность может возникнуть из-за чрезмерного употребления соли. Однако Мясников предостерег от использования мочегонных, поскольку они сами порой провоцируют отеки.

"Запомните: локальные отеки мочегонными не лечатся! Отеки под глазами, отеки одной ноги, умеренная пастозность голеней. Мы лечим только общую задержку жидкости мочегонными, и то вспомогательно. Надо знать причину!" - отметил врач.

После долгого периода без физической активности (длительный авиаперелет или работа за компьютером) есть риск образования тромбов. Для его определения следует измерить объем голени на ногах: если разница будет даже в сантиметр, необходимо обратиться к врачу.

При этом наибольшую опасность представляет "стреляющая болезнь": тромб попадет в сердце, а затем приведет к инфаркту легкого. В таком случае нужно сразу приступать к антикоагуляции посредством разжижающих кровь препаратов, а после установить причину, подытожил специалист.

Подпишитесь на нашу страницу в Facebook

Другие новости из категории

Обнародовано число вакцинированных в Азербайджане за сутки
Обнародовано число вакцинированных в Азербайджане за сутки
17 июля 2021 г. 16:54
В Азербайджане зарегистрировано 213 новых случаев заражения COVID-19
В Азербайджане зарегистрировано 213 новых случаев заражения COVID-19
17 июля 2021 г. 16:52
Введены ограничения на ввоз животных из России
Введены ограничения на ввоз животных из России
17 июля 2021 г. 16:13
В Баку молодой мужчина умер в супермаркете
В Баку молодой мужчина умер в супермаркете
17 июля 2021 г. 14:08
Названы четыре неочевидных симптома рака легких
Названы четыре неочевидных симптома рака легких
17 июля 2021 г. 03:45
ВОЗ намерена проверить лаборатории, в районе которых были случаи COVID-19
ВОЗ намерена проверить лаборатории, в районе которых были случаи COVID-19
17 июля 2021 г. 01:57
Врач рассказала, кому нельзя есть арбуз
Врач рассказала, кому нельзя есть арбуз
17 июля 2021 г. 00:07
Ученые нашли универсальное антитело против коронавируса
Ученые нашли универсальное антитело против коронавируса
16 июля 2021 г. 20:44
Ученые выявили более 200 симптомов затяжного COVID-19
Ученые выявили более 200 симптомов затяжного COVID-19
16 июля 2021 г. 19:36
Педиатр: COVID-19 может вызывать гастроэнтерит у детей
Педиатр: COVID-19 может вызывать гастроэнтерит у детей
16 июля 2021 г. 16:39

Последние новости

Вся новостная лента
Orphus sistemi