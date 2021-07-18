Врач предупредил о смертельной опасности отеков

Отеки под глазами или на ногах могут говорить о серьезных проблемах со здоровьем.

Отеки под глазами или на ногах могут говорить о серьезных проблемах со здоровьем.

Как передает Report, об этом заявил врач и телеведущий Александр Мясников в эфире телеканала "Россия 1" .

По его словам, в первую очередь бороться нужно с причинами недуга. В их числе - болезни почек, сердца или печени, а также побочные эффекты от приема некоторых лекарств: обезболивающих, гормональных и применяемых для лечения гипертонии. Кроме того, отечность может возникнуть из-за чрезмерного употребления соли. Однако Мясников предостерег от использования мочегонных, поскольку они сами порой провоцируют отеки.

"Запомните: локальные отеки мочегонными не лечатся! Отеки под глазами, отеки одной ноги, умеренная пастозность голеней. Мы лечим только общую задержку жидкости мочегонными, и то вспомогательно. Надо знать причину!" - отметил врач.

После долгого периода без физической активности (длительный авиаперелет или работа за компьютером) есть риск образования тромбов. Для его определения следует измерить объем голени на ногах: если разница будет даже в сантиметр, необходимо обратиться к врачу.

При этом наибольшую опасность представляет "стреляющая болезнь": тромб попадет в сердце, а затем приведет к инфаркту легкого. В таком случае нужно сразу приступать к антикоагуляции посредством разжижающих кровь препаратов, а после установить причину, подытожил специалист.