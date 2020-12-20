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Врач назвал предрасположенных к тяжелой форме коронавируса людей

Врач назвал предрасположенных к тяжелой форме коронавируса людей У людей, предрасположенных к тромбообразованию, коронавирусная инфекция может протекать особенно тяжело.
Здоровье
20 декабря 2020 г. 08:37
Врач назвал предрасположенных к тяжелой форме коронавируса людей

У людей, предрасположенных к тромбообразованию, коронавирусная инфекция может протекать особенно тяжело.

Как передает Report, об этом заявил в интервью радио Sputnik сосудистый хирург, врач клиники "Центр флебологии" Амиран Демуров.

"При развитии COVID-19 повышается активность свертывающей системы крови. У людей, которые склонны к тромбообразованию, риски повышаются", - сказал Демуров.

По его словам, если у пациента уже был инсульт или инфаркт, обусловленные тромбообразованием, то коронавирус повышает риск новых подобных эпизодов.

При этом врач предостерег против самолечения и приема разжижающих кровь препаратов без назначения врача. Он пояснил, что бесконтрольный прием таких лекарств - антикоагулянтов - может иметь очень серьезные последствия.

"Препараты антикоагулянты могут приводить к кровотечениям, в том числе к длительным, фатальным, которые сложно останавливать. Это могут быть внутренние кровотечения, кровоизлияния в головной мозг или глаза", - сказал Демуров.

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Версия на азербайджанском языке Hansı insanlar koronavirusu ağır keçirirlər

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