Врач назвал предрасположенных к тяжелой форме коронавируса людей

У людей, предрасположенных к тромбообразованию, коронавирусная инфекция может протекать особенно тяжело.

У людей, предрасположенных к тромбообразованию, коронавирусная инфекция может протекать особенно тяжело.

Как передает Report, об этом заявил в интервью радио Sputnik сосудистый хирург, врач клиники "Центр флебологии" Амиран Демуров.

"При развитии COVID-19 повышается активность свертывающей системы крови. У людей, которые склонны к тромбообразованию, риски повышаются", - сказал Демуров.

По его словам, если у пациента уже был инсульт или инфаркт, обусловленные тромбообразованием, то коронавирус повышает риск новых подобных эпизодов.

При этом врач предостерег против самолечения и приема разжижающих кровь препаратов без назначения врача. Он пояснил, что бесконтрольный прием таких лекарств - антикоагулянтов - может иметь очень серьезные последствия.

"Препараты антикоагулянты могут приводить к кровотечениям, в том числе к длительным, фатальным, которые сложно останавливать. Это могут быть внутренние кровотечения, кровоизлияния в головной мозг или глаза", - сказал Демуров.