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Врач: Единственный путь спасения от коронавируса - вакцинация

Врач: Единственный путь спасения от коронавируса - вакцинация "В течение дня нам приходилось контактировать с 30-40 больными коронавирусом. Мы испытали большие трудности до ввоза вакцины в Азербайджан. Поэтому мое здоровье практически было под угрозой. Вакцинация от COVID-19 была единственным выходом".
Здоровье
18 февраля 2021 г. 16:12
Врач: Единственный путь спасения от коронавируса - вакцинация

"В течение дня нам приходилось контактировать с 30-40 больными коронавирусом. Мы испытали большие трудности до ввоза вакцины в Азербайджан. Поэтому мое здоровье практически было под угрозой. Вакцинация от COVID-19 была единственным выходом".

Этими мыслями с Report поделился заведующий терапевтическим отделом Бакинского оздоровительного центра, специалист по внутренним болезням Закир Гулиев.

По его словам, первую дозу вакцины ему ввели 26 января: "Очередную дозу введут 23 февраля. После первой дозы два дня присутствовали легкие мышечные боли и это естественно. В целом, я прекрасно себя чувствую".

З.Гулиев сказал, что единственный путь спасения от коронавируса – вакцинация: "Обращаясь к населению хочу сказать, что нет никаких оснований для беспокойства. Используемая в Азербайджане вакцина CoronoVAC производства китайской компании SinoVac прошла многие испытания, эффективность этой вакцины подтверждена. Каждый поочередно должен вакцинироваться".

Работающий в сфере внутренних болезней специалист сказал, что у него много больных из группы риска и добавил, что некоторые из них уже вакцинировались: "Сначала они тоже волновались, однако после вакцинации позвонили и поблагодарили. Ни у одного из них не было побочных эффектов от вакцины".

Он также добавил, что хотя вакцина не на 100% защищает от нового штамма COVID-19, вакцинированные легче переносят болезнь.

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Версия на азербайджанском языке Həkim: "Koronavirus bəlasından azad olunmağın tək yolu vaksinasiyadır"

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