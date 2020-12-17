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Врач дал совет, как спастись от излучения смартфона

Врач дал совет, как спастись от излучения смартфона Ученые так и не пришли к выводу, как влияет мобильный телефон на здоровье человека, но считается, что основной вред - это электромагнитное излучение, как в момент разговора, так и в момент нахождения рядом с устройством. Чем чаще человек пользуется телефо
Здоровье
17 декабря 2020 г. 03:43
Врач дал совет, как спастись от излучения смартфона

Ученые так и не пришли к выводу, как влияет мобильный телефон на здоровье человека, но считается, что основной вред - это электромагнитное излучение, как в момент разговора, так и в момент нахождения рядом с устройством. Чем чаще человек пользуется телефоном и чем ближе к нему находится, тем сильнее опасность.

Как передает Report, об этом рассказал агентству "Прайм" врач-невролог, врач-нейрохирург сети "СМ-Клиника" Марат Якупов.

"Из-за постоянного использования смартфонов, а значит и частого негативного воздействия электромагнитных излучений на живые ткани человека могут возникать частые головные боли, дневная сонливость, повышенная раздражительность и усталость", - отмечает врач.

По его словам, чем мощнее источник электромагнитного излучения, тем выше риск мутаций в ядрах наших клеток, что нередко вызывает онкологические заболевания. Электромагнитные волны могут привести к нагреву внутренних тканей, а опасное излучение мобильного устройства поглощается многими органами человека.

Чтобы снизить вред мобильного телефона на организм человека, Якупов советует не пользоваться им слишком часто, не подносить к голове во время вызова, а когда звонков нет, держать подальше от себя. Лучше выбрать устройство с меньшей мощностью и не носить его в карманах. Разговоры по телефону следует сократить, а если предстоит долгая беседа, делайте перерыв в 15 минут. На ночь телефон и вовсе следует выключить.

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