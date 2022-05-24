ВОЗ заявила об отсутствии необходимости массовой вакцинации против оспы обезьян

Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) не считает, что нынешняя вспышка оспы обезьян за пределами Африканского континента потребует срочной массовой вакцинации населения.
Как передает Report, об этом пишет агентство
"Мы не находимся в ситуации, когда мы движемся в направлении к масштабной вакцинации населения", сообщил он. Пибоди признал, что запас вакцин и антивирусных препаратов, которые могут быть немедленно использованы для борьбы с данным заболеванием, ограничен. Он подчеркнул, что "безопасное сексуальное поведение, соблюдение правил гигиены, частое мытье рук помогут ограничить распространение вируса".
Вирус оспы обезьян, получивший в апреле и мае распространение в ряде стран Западной Европы, выявлен и на других континентах. За последнее время случаи заражения были зарегистрированы, в частности, в Австралии, Бельгии, Великобритании, Германии, Испании, Италии, Канаде, Португалии, США, Франции, Швейцарии и Швеции.