О нас

ВОЗ заявила об отсутствии необходимости массовой вакцинации против оспы обезьян

ВОЗ заявила об отсутствии необходимости массовой вакцинации против оспы обезьян Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) не считает, что нынешняя вспышка оспы обезьян за пределами Африканского континента потребует срочной массовой вакцинации населения.
Здоровье
24 мая 2022 г. 04:17
ВОЗ заявила об отсутствии необходимости массовой вакцинации против оспы обезьян

Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) не считает, что нынешняя вспышка оспы обезьян за пределами Африканского континента потребует срочной массовой вакцинации населения.

Как передает Report, об этом пишет агентство Reuters со ссылкой на представителя организации Ричарда Пибоди.

"Мы не находимся в ситуации, когда мы движемся в направлении к масштабной вакцинации населения", сообщил он. Пибоди признал, что запас вакцин и антивирусных препаратов, которые могут быть немедленно использованы для борьбы с данным заболеванием, ограничен. Он подчеркнул, что "безопасное сексуальное поведение, соблюдение правил гигиены, частое мытье рук помогут ограничить распространение вируса".

Вирус оспы обезьян, получивший в апреле и мае распространение в ряде стран Западной Европы, выявлен и на других континентах. За последнее время случаи заражения были зарегистрированы, в частности, в Австралии, Бельгии, Великобритании, Германии, Испании, Италии, Канаде, Португалии, США, Франции, Швейцарии и Швеции.

Подпишитесь на нашу страницу в Instagram
Версия на азербайджанском языке ÜST “meymunçiçəyi”nin yayılmasını məhdudlaşdıran vasitələri açıqlayıb

Другие новости из категории

В США выявили пять случаев заражения оспой обезьян
В США выявили пять случаев заражения оспой обезьян
24 мая 2022 г. 00:22
Теймур Мусаев выступил на пленарном заседании Всемирной ассамблеи здравоохранения
ФотоТеймур Мусаев выступил на пленарном заседании Всемирной ассамблеи здравоохранения
23 мая 2022 г. 16:51
В Азербайджане за сутки от COVID-19 вакцинирован один человек
В Азербайджане за сутки от COVID-19 вакцинирован один человек
23 мая 2022 г. 16:44
В Азербайджане за сутки два человека заразились коронавирусом
В Азербайджане за сутки два человека заразились коронавирусом
23 мая 2022 г. 16:41
Минздрав: В Азербайджане не зарегистрировано случаев заражения оспой обезьян
Минздрав: В Азербайджане не зарегистрировано случаев заражения оспой обезьян
23 мая 2022 г. 14:42
Теймур Мусаев участвует в 75-й сессии Всемирной ассамблеи здравоохранения
Теймур Мусаев участвует в 75-й сессии Всемирной ассамблеи здравоохранения
23 мая 2022 г. 10:02
Глава Pfizer ожидает значительного улучшения в лечении рака
Глава Pfizer ожидает значительного улучшения в лечении рака
23 мая 2022 г. 08:51
Заболеваемость COVID-19 растет почти в 70 странах мира
Заболеваемость COVID-19 растет почти в 70 странах мира
23 мая 2022 г. 00:31
Обнародовано число вакцинированных в Азербайджане за сутки
Обнародовано число вакцинированных в Азербайджане за сутки
22 мая 2022 г. 16:33
В Азербайджане за сутки 4 человека заразились коронавирусом
В Азербайджане за сутки 4 человека заразились коронавирусом
22 мая 2022 г. 16:32

Последние новости

Вся новостная лента
Orphus sistemi