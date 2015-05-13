ВОЗ: заболеваемость Эболой в Западной Африке упала

Баку. 13 мая. REPORT.AZ/ За неделю с 4 по 10 мая в Западной Африке было зафиксировано девять новых случаев болезни, вызванной вирусом Эбола (БВВЭ), что представляет собой самый низкий показатель с начала года. Об этом заявила в среду в Женеве Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ), сообщает Report со ссылкой на ТАСС.

"Гвинея сообщила о семи случаях и Сьерра-Леоне - о двух, - говорится в еженедельном бюллетене ВОЗ. - В Сьерра-Леоне по состоянию на 12 мая прошло уже 8 дней без подтвержденных случаев болезни".

В Либерии на минувшей неделе эпидемия БВВЭ была официально объявлена завершившейся, поскольку 9 мая прошло 42 дня после похорон последнего умершего от вируса Эбола, и новых случаев заражения за это время отмечено не было. Тем не менее, в течение еще трех месяцев ВОЗ будет сохранять "повышенную бдительность" в отношении эпидемиологической ситуации в этой стране, а специалисты организации останутся там до конца года.

Уже четвертую неделю подряд в Западной Африке не зафиксировано случаев БВВЭ среди медицинского персонала. За время эпидемии число заболевших медиков достигло 868, умерли 507.