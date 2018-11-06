ВОЗ: В Европе ежедневно от туберкулеза умирает 13 детей

Баку. 6 ноября. REPORT.AZ/ "Ежегодно в мире случаи заболевания туберкулезом и СПИДом, и соответственно смертельные случаи растут на 12-13%".

Как сообщает Report, об этом на научно-практической конференции на тему "Современный подход к диагностике, лечению и профилактике туберкулеза" сказала представитель Всемирной организации здравоохранения по европейскому региону Сайохат Гасанова.

Она отметила, что согласно данным 2016 года, в европейском регионе 290 тыс. человек заболели туберкулезом: "Их них 32 тыс. – дети, 87 тыс. – женщины. Каждые 20 минут в одном регионе от туберкулеза умирает 1 человек, каждый день – 13 детей".

Представитель ВОЗ отметила, что в европейском регионе показатель больных туберкулезом составляет 32 человека на каждые 100 тыс. населения: "Сравнение прошлых лет по миру показывает, что в Европе растет распространение ВИЧ-инфекции. Целью ВОЗ является до 2020 года довести лечение устойчивого к лекарствам туберкулеза до 75%. Потому что из 100% больных туберкулезом 80% проходит обследование на ВИЧ и у 70% из них обнаруживается двойной вирус (и ВИЧ, и туберкулез). Из них 65% получают антиретровирусную терапию. Это приводит к успешному результату".

С.Гасанова подчеркнула, что во время лечения туберкулеза ненахождение больного в стационаре может дать положительный результат: "Амбулаторное лечение более эффективно для больного, чем стационарное. Это в то же время помогает больному и с материальной точки зрения. Сокращение стационарных дней снижет вероятность заражения другими инфекциями".