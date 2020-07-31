ВОЗ: В Азербайджане сократились случаи заражения COVID-19

Это произошло благодаря ограничительным мерам

"С конца июня число зараженных коронавирусом стабилизировалось, а в последнюю неделю наблюдается сокращение числа зараженных".

Как передает Report, об этом на пресс-конференции в онлайн-формате по итогам миссии в Азербайджан Всемирной организации здравоохранения сказала представитель ВОЗ в Азербайджане Ханде Харманджи.

По ее словам, это произошло благодаря ограничительным мерам: "Такова ситуация не только в Азербайджане, но и в мире. После смягчения мер нужно, чтобы люди жили по новым нормам. Если после перехода на смягчение число заражений не увеличится, последующие меры могут быть еще больше смягчены. Но какое решение примут в оперативном штабе при Кабмине после 5 августа, мы не знаем".