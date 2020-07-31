О нас
Report Georgia

ВОЗ: В Азербайджане сократились случаи заражения COVID-19

ВОЗ: В Азербайджане сократились случаи заражения COVID-19 Это произошло благодаря ограничительным мерам
Здоровье
31 июля 2020 г. 16:52
ВОЗ: В Азербайджане сократились случаи заражения COVID-19

"С конца июня число зараженных коронавирусом стабилизировалось, а в последнюю неделю наблюдается сокращение числа зараженных".

Как передает Report, об этом на пресс-конференции в онлайн-формате по итогам миссии в Азербайджан Всемирной организации здравоохранения сказала представитель ВОЗ в Азербайджане Ханде Харманджи.

По ее словам, это произошло благодаря ограничительным мерам: "Такова ситуация не только в Азербайджане, но и в мире. После смягчения мер нужно, чтобы люди жили по новым нормам. Если после перехода на смягчение число заражений не увеличится, последующие меры могут быть еще больше смягчены. Но какое решение примут в оперативном штабе при Кабмине после 5 августа, мы не знаем".

Подпишитесь на нашу страницу в Instagram
Версия на азербайджанском языке ÜST: Azərbaycanda koronavirusa yoluxma halları azalıb

Новости партнеров

Экслюзивные новости

Депутатов Милли Меджлиса поздравили на Гурбан-байрамы деньгами
Депутатов Милли Меджлиса поздравили на Гурбан-байрамы деньгами
31 июля 2020 г. 13:41
Быть или не быть второй волне коронавируса этой осенью ? - ИНТЕРВЬЮ
Быть или не быть второй волне коронавируса этой осенью ? - ИНТЕРВЬЮ
30 июля 2020 г. 16:49
В этом году в Азербайджане не совершат праздничный намаз на Гурбан байрамы
В этом году в Азербайджане не совершат праздничный намаз на Гурбан байрамы
28 июля 2020 г. 15:06
Уволены два сотрудника Министерства культуры
Уволены два сотрудника Министерства культуры
24 июля 2020 г. 12:45
Эксперт о плюсах и минусах различных методов выявления коронавируса  
Эксперт о плюсах и минусах различных методов выявления коронавируса  
21 июля 2020 г. 16:51
В Бакметрополитене кадровые назначения
В "Бакметрополитене" кадровые назначения
21 июля 2020 г. 11:02
В МВД Азербайджана произведены кадровые назначения
В МВД Азербайджана произведены кадровые назначения
21 июля 2020 г. 10:01
Михайлов: Все страны ОДКБ понимают, что Армения намеренно вызвала эту провокацию
Михайлов: Все страны ОДКБ понимают, что Армения намеренно вызвала эту провокацию
17 июля 2020 г. 17:30
Российский эксперт о боях на границе: Пашиняну это выгодно - ИНТЕРВЬЮ
Российский эксперт о боях на границе: Пашиняну это выгодно - ИНТЕРВЬЮ
15 июля 2020 г. 14:12
Марков: Случившееся показывает, что карабахский конфликт требует своего решения
Марков: Случившееся показывает, что карабахский конфликт требует своего решения
13 июля 2020 г. 15:06

Последние новости

16:52
ВОЗ: В Азербайджане сократились случаи заражения COVID-19 Здоровье
16:43
TƏBİB об открытии пляжей и разрешении выезжать в районы Наука и образование
16:34
В Азербайджане 318 новых случаев заражения COVID-19 Здоровье
16:29
Беспилотный вертолет Airbus совершил первый полет ИКТ
16:27
Обнародованы дата и повестка внеочередного заседания Милли Меджлиса Милли Меджлис
16:12
Из госбюджета на поддержку предпринимателей выделят еще 100 млн манатов Финансы
16:07
TƏBİB: Мы не вмешиваемся в цены частных медучреждений на тесты COVID-19 Здоровье
15:54
ВОЗ: В Азербайджане добились серьезных продвижений в борьбе с COVID-19 Здоровье
15:48
Более 600 россиян вернулись домой из Азербайджана В регионе
15:46
Прибывшие из-за рубежа граждане Азербайджана пройдут карантин за счет государства Финансы
15:38
Жену украинского рэпера задержали в России по подозрению в его убийстве В регионе
15:30
В Азербайджане снижают заложенную в бюджете цену нефти Финансы
15:06
На изготовление удостоверений личности нового поколения выделят дополнительные средства Финансы
14:54
Из госбюджета на социальную сферу выделят дополнительно 238 млн манатов Финансы
14:37
В Гардабани число зараженных COVID-19 превысило 60 человек Диаспора
Вся новостная лента