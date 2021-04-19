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ВОЗ: Рост заболеваемости COVID-19 в мире продолжается восьмую неделю подряд

ВОЗ: Рост заболеваемости COVID-19 в мире продолжается восьмую неделю подряд Более 5,2 млн человек заразились коронавирусом в мире за минувшую неделю, рост заболеваемости продолжается восьмую неделю подряд, а смертность увеличивается пятую неделю подряд.
Здоровье
19 апреля 2021 г. 20:35
ВОЗ: Рост заболеваемости COVID-19 в мире продолжается восьмую неделю подряд

Более 5,2 млн человек заразились коронавирусом в мире за минувшую неделю, рост заболеваемости продолжается восьмую неделю подряд, а смертность увеличивается пятую неделю подряд.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом сообщил в понедельник на брифинге в Женеве генеральный директор Всемирной организации здравоохранения Тедрос Аданом Гебрейесус.

"Число случаев COVID-19 растет восьмую неделю подряд, поступили сообщения о 5,2 млн случаев, - отметил он, уточнив, что речь идет о данных за прошлую неделю. - Смертность растет пятую неделю подряд, на настоящий момент в ВОЗ пришли сообщения о более чем 3 млн умерших".

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Версия на азербайджанском языке ÜST: Ardıcıl səkkizinci həftədir dünyada koronavirusa yoluxma hallarının sayı artır

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