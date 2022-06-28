О нас

ВОЗ раскрыла данные по заболеваемости оспой обезьян

ВОЗ раскрыла данные по заболеваемости оспой обезьян С начала года было зафиксировано 3 413 лабораторно подтвержденных случая оспы обезьян, известно об одном погибшем.
Здоровье
28 июня 2022 г. 06:12
ВОЗ раскрыла данные по заболеваемости оспой обезьян

С начала года было зафиксировано 3 413 лабораторно подтвержденных случая оспы обезьян, известно об одном погибшем.

Как передает Report, об этом заявляет Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) в информационном бюллетене.

"С 1 января по 22 июня 2022 г. в ВОЗ поступили сообщения о 3 413 лабораторно подтвержденных случаях и одном летальном исходе в 50 странах/территориях в пяти регионах ВОЗ", - говорится в документе.

В организации отметили, что с момента публикации предыдущего бюллетеня - 17 июня - было зарегистрировано 1 310 новых случаев. Кроме того, о появлении заразившихся сообщили еще восемь стран.

Большинство лабораторно подтвержденных случаев (86%) были выявлены в Европейском регионе. Далее располагается Америка (11%), Африка (2%), Восточное Средиземноморье (менее 1%) и Азиатско-Тихоокеанский регион (менее 1%).

Подпишитесь на нашу страницу в Facebook

Экслюзивные новости

Завтра на некоторых улицах Баку ограничат движение транспорта - СПИСОК
Завтра на некоторых улицах Баку ограничат движение транспорта - СПИСОК
25 июня 2022 г. 12:05
Черноморский банк торговли и развития может снова выпустить облигации в манатах
Черноморский банк торговли и развития может снова выпустить облигации в манатах
24 июня 2022 г. 16:31
ГНФАР: Сокращение трансфертов в госбюджет не повлияет на финансирование проектов
ГНФАР: Сокращение трансфертов в госбюджет не повлияет на финансирование проектов
23 июня 2022 г. 16:37
Глава Минсельхоза: Румыния готова делиться с Азербайджаном новыми технологиями
Глава Минсельхоза: Румыния готова делиться с Азербайджаном новыми технологиями
23 июня 2022 г. 16:30
Nordic Investment Bank готов оказать прямую финансовую поддержку Азербайджану
Nordic Investment Bank готов оказать прямую финансовую поддержку Азербайджану
23 июня 2022 г. 14:14
Инженерно-саперное подразделение Азербайджанской армии
ФотоИнженерно-саперное подразделение Азербайджанской армии
23 июня 2022 г. 12:25
Пакистан намерен расширить торговые связи с Азербайджаном и реализовать проекты в Карабахе
Пакистан намерен расширить торговые связи с Азербайджаном и реализовать проекты в Карабахе
22 июня 2022 г. 19:27
Тофик Зульфугаров: Азербайджано-узбекские отношения движутся к военному союзничеству
Тофик Зульфугаров: Азербайджано-узбекские отношения движутся к военному союзничеству
22 июня 2022 г. 13:13
В Азербайджане повышаются зарплаты депутатов Милли Меджлиса - ЭКСКЛЮЗИВ
В Азербайджане повышаются зарплаты депутатов Милли Меджлиса - ЭКСКЛЮЗИВ
20 июня 2022 г. 20:30
Путешественник из Украины: В Карабахе большие перспективы для развития туризма
Путешественник из Украины: В Карабахе большие перспективы для развития туризма
20 июня 2022 г. 11:11

Последние новости

Вся новостная лента
Orphus sistemi