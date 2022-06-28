ВОЗ раскрыла данные по заболеваемости оспой обезьян

С начала года было зафиксировано 3 413 лабораторно подтвержденных случая оспы обезьян, известно об одном погибшем.

С начала года было зафиксировано 3 413 лабораторно подтвержденных случая оспы обезьян, известно об одном погибшем.

Как передает Report, об этом заявляет Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) в информационном бюллетене.

"С 1 января по 22 июня 2022 г. в ВОЗ поступили сообщения о 3 413 лабораторно подтвержденных случаях и одном летальном исходе в 50 странах/территориях в пяти регионах ВОЗ", - говорится в документе.

В организации отметили, что с момента публикации предыдущего бюллетеня - 17 июня - было зарегистрировано 1 310 новых случаев. Кроме того, о появлении заразившихся сообщили еще восемь стран.

Большинство лабораторно подтвержденных случаев (86%) были выявлены в Европейском регионе. Далее располагается Америка (11%), Африка (2%), Восточное Средиземноморье (менее 1%) и Азиатско-Тихоокеанский регион (менее 1%).