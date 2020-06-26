ВОЗ призвала выделить $31 млрд на борьбу с коронавирусом

Разработка вакцин, средств диагностики и терапии для борьбы с коронавирусом в рамках инициированного Всемирной организацией здравоохранения (ВОЗ) международного партнерства ACT-Accelerator потребует в течение 12 месяцев инвестиций в размере 31,3 млрд долларов США.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом сообщила в пятницу женевская штаб-квартира ВОЗ.

В рамках этой инициативы, которая была предпринята в апреле, планируется поставить в страны с низкими и средними доходами на душу населения к середине 2021 года 500 млн диагностических тестов и 245 млн комплектов терапевтических средств. Кроме того, предполагается обеспечить эти государства 2 млрд доз разрабатываемой сейчас вакцины от коронавируса, в том числе половину этого количества намечено направить до середины будущего года.

"Для того, чтобы достичь этой цели, согласно представленным планам, требуется финансирование в 31,3 млрд долларов на диагностические и терапевтические средства, а также вакцины", - говорится в сообщении. ВОЗ пояснила, что 3,4 млрд долларов США уже обещаны. "Таким образом, необходимы дополнительно 27,9 млрд, включая 13,7 млрд долларов США для покрытия немедленных нужд", - отметила организация.