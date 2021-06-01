ВОЗ переименовала новые штаммы коронавируса

Новые штаммы коронавируса SARS-CoV-2 отныне будут именоваться по буквам греческого алфавита

Новые штаммы коронавируса SARS-CoV-2 отныне будут именоваться по буквам греческого алфавита.

Как сообщает Report со ссылкой на Euronews, это решение было принято Всемирной организацией здравоохранения (ВОЗ) после консультаций со специалистами со всего мира.

Новые варианты коронавируса, вызывающего COVID-19, сейчас известны по "географическим" названиям — по стране, где штамм впервые был обнаружен или получил широкое распространение. ВОЗ считает такую систему "порочащей и дискриминационной", она может вызвать безосновательные негативные ассоциации. По этой же причине сам коронавирус SARS-CoV-2 перестали называть "китайским".

Так, отныне "Британский" штамм будет называться "Альфа", "южноафриканский" — "Бета", "бразильский" — "Гамма", а "индийский" — "Дельта".

В ВОЗ считают, что такие обозначения ясные, чёткие и лёгкие для запоминания и произношения.

На самом деле у коронавируса SARS-CoV-2 огромное множество вариаций и мутаций. Строго говоря, “Альфа”, “Бета”, “Гамма” и “Дельта” относятся к разным уровням классификации и потому официально именуются "вариантами, вызывающими беспокойство".