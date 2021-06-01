О нас
Report Georgia
Аудио новости

ВОЗ переименовала новые штаммы коронавируса

ВОЗ переименовала новые штаммы коронавируса Новые штаммы коронавируса SARS-CoV-2 отныне будут именоваться по буквам греческого алфавита
Здоровье
1 июня 2021 г. 15:32
ВОЗ переименовала новые штаммы коронавируса

Новые штаммы коронавируса SARS-CoV-2 отныне будут именоваться по буквам греческого алфавита.

Как сообщает Report со ссылкой на Euronews, это решение было принято Всемирной организацией здравоохранения (ВОЗ) после консультаций со специалистами со всего мира.

Новые варианты коронавируса, вызывающего COVID-19, сейчас известны по "географическим" названиям — по стране, где штамм впервые был обнаружен или получил широкое распространение. ВОЗ считает такую систему "порочащей и дискриминационной", она может вызвать безосновательные негативные ассоциации. По этой же причине сам коронавирус SARS-CoV-2 перестали называть "китайским".

Так, отныне "Британский" штамм будет называться "Альфа", "южноафриканский" — "Бета", "бразильский" — "Гамма", а "индийский" — "Дельта".

В ВОЗ считают, что такие обозначения ясные, чёткие и лёгкие для запоминания и произношения.

На самом деле у коронавируса SARS-CoV-2 огромное множество вариаций и мутаций. Строго говоря, “Альфа”, “Бета”, “Гамма” и “Дельта” относятся к разным уровням классификации и потому официально именуются "вариантами, вызывающими беспокойство".

Подпишитесь на нашу страницу в Instagram

Самое читаемое

Компания Legion Security осуществляет набор сотрудников
Компания Legion Security осуществляет набор сотрудников
31 мая 2021 г. 12:59
В Москве выпустят памятную медаль Таира Салахова
ФотоВ Москве выпустят памятную медаль Таира Салахова
25 мая 2021 г. 19:15
В Баку открылась станция метро 8 Ноября
В Баку открылась станция метро "8 Ноября"
29 мая 2021 г. 11:00
Обнародованы правила получения COVID-паспорта 
Обнародованы правила получения COVID-паспорта 
25 мая 2021 г. 17:29
Бакметрополитен опубликовал требования для пассажиров
Бакметрополитен опубликовал требования для пассажиров
28 мая 2021 г. 12:11
В Азербайджане продлен особый карантинный режим
В Азербайджане продлен особый карантинный режим
26 мая 2021 г. 17:28
Китай запретит использование одноразового пластика на авиарейсах
Китай запретит использование одноразового пластика на авиарейсах
31 мая 2021 г. 11:29
Генплан Шуши подготовит британская компания
Генплан Шуши подготовит британская компания
26 мая 2021 г. 13:25
С 1 июля в Азербайджане на рабочих местах будут требовать COVID-паспорт
С 1 июля в Азербайджане на рабочих местах будут требовать COVID-паспорт
26 мая 2021 г. 17:54
В Армении земельные участки Капана, Мегри и Теха предоставлены ФСБ России
В Армении земельные участки Капана, Мегри и Теха предоставлены ФСБ России
27 мая 2021 г. 17:05

Последние новости

Вся новостная лента
Orphus sistemi