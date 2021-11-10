ВОЗ: Пандемия коронавируса все еще в самом разгаре

Широкое распространение вакцинации может поставить COVID-19 под наш контроль

Широкое распространение вакцинации может поставить COVID-19 под наш контроль.

Об этом Report заявил официальный представитель Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) Тарик Язаревич.

“В долгосрочной перспективе мы надеемся взять этот вирус под наш контроль, значительно сократив количество случаев тяжелого течения заболевания и смертей. Благодаря широкой вакцинации, широкой доступности вакцин и стратегическому использованию имеющихся у нас инструментов мы можем это сделать”, - сказал он.

Язаревич также отметил, что даже если вирус станет эндемичным, это не значит, что он перестанет быть опасным: "Существует много неопределенностей в отношении будущего развития этой пандемии, и ВОЗ рассматривает ряд сценариев, но прямо сейчас мы все еще находимся в самом разгаре пандемии".

“Наш приоритет - спасение жизней с использованием всех имеющихся в нашем распоряжении инструментов”, - заключил он.