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ВОЗ: Не стоит думать, что новые мутации не придут в Азербайджан

ВОЗ: Не стоит думать, что новые мутации не придут в Азербайджан Появление новых мутаций коронавируса неизбежно
Здоровье
2 февраля 2021 г. 14:46
ВОЗ: Не стоит думать, что новые мутации не придут в Азербайджан
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Продолжаются исследования по изучению особенностей новой мутации коронавируса.

Как сообщает Report, об этом заявила представитель Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) в Азербайджане Ханде Харманджи.

По ее словам, появление новых мутаций коронавируса неизбежно:

"Хотя коронавирус не очень быстро мутирует, появления его новых видов мы ожидали. Поскольку коронавирус пребывает среди нас, появление новых мутаций неизбежно. Для нас важно изучить, насколько заразна, губительна новая форма заболевания, знать, достаточно ли у нас диагностических тестов для его обнаружения, эффективна ли вакцина против нового вида. В настоящее время мы ищем ответы на эти вопросы. Согласно предварительным исследованиям, было установлено, что "британский штамм" более заразен, но его можно обнаружить с помощью существующих тестов, а разработанные вакцины эффективны против этого штамма. В настоящее время известно, что степень его заразности больше на 50-70 %. Но точных результатов об увеличении числа смертности нет".

Х.Харманджи отметила, что новый штамм до сих пор был обнаружен примерно в 50 странах: "Не стоит думать, что он не придет в Азербайджан. Но все знают, что делать, что эффективно в борьбе с вирусом. Потому что это один и тот же вирус".

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Версия на азербайджанском языке ÜST: Yeni mutasiyaların Azərbaycana gəlməyəcəyini düşünməyə dəyməz

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