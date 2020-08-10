ВОЗ не считает коронавирус сезонным заболеванием

Об этом заявила в понедельник на брифинге эксперт организации Мария ван Керкхове

Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) не располагает указаниями на то, что вызываемое новым коронавирусом заболевание является сезонным.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом заявила в понедельник на брифинге эксперт организации Мария ван Керкхове.

"Мы каждый день узнаем что-то новое в отношении этого вируса, - отметила она. - Вирус никуда не делся. И нет никаких указаний на то, что он является сезонным. Он продолжает циркулировать, и большинство населения остается уязвимым перед ним. Поэтому мы должны делать все, что от нас зависит, чтобы предотвращать инфицирование и спасать жизни".

С учетом этого ван Керкхове призвала людей следовать рекомендациям правительств, а также самостоятельно принимать меры для сокращения рисков. "Если вас просят оставаться дома - оставайтесь. Если вас просят надевать маски в транспорте и магазине - надевайте. Если у вас есть возможность избегать зданий с плохой вентиляцией - избегайте. Таким образом вы защищаете не только себя, но и тех, кто потенциально находится в группе риска", - подчеркнула эксперт.