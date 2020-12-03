О нас
Report Georgia
Аудио новости

ВОЗ: На программу доступа к средствам от COVID-19 нужны 4,3 млрд долларов

ВОЗ: На программу доступа к средствам от COVID-19 нужны 4,3 млрд долларов Международная программа доступа к вакцинам, тестам и терапевтическим средствам от коронавируса ACT-Accelerator (ACT-A) срочно нуждается в финансировании в размере 4,3 млрд долларов США, а в целом на эти цели требуется изыскать 28,2 млрд долларов США.
Здоровье
3 декабря 2020 г. 20:07
ВОЗ: На программу доступа к средствам от COVID-19 нужны 4,3 млрд долларов

Международная программа доступа к вакцинам, тестам и терапевтическим средствам от коронавируса ACT-Accelerator (ACT-A) срочно нуждается в финансировании в размере 4,3 млрд долларов США, а в целом на эти цели требуется изыскать 28,2 млрд долларов США.

Как передает Report, об этом сообщила в четверг в Женеве Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ).

"Программа все еще имеет значительную финансовую прореху в 28,2 млрд долларов США, при том что 4,3 млрд долларов нужны срочно для критически важных сфер работы, требующих ускоренных действий", - информировала ВОЗ.

"Если эта нехватка не будет устранена, то страны со средними и низкими доходами столкнутся в 2021 году с задержкой в доступе к этим важным инструментам [борьбы с коронавирусом], что приведет к затяжной пандемии с серьезными экономическими последствиями не только для этих стран, но и для более широкой глобальной экономики", - говорится в сообщении.

Подпишитесь на нашу страницу в Facebook

Новости партнеров

Самое читаемое

Азербайджан будет производить внедорожники
Азербайджан будет производить внедорожники
27 ноября 2020 г. 12:42
В Азербайджане от коронавируса умер известный адвокат
В Азербайджане от коронавируса умер известный адвокат
28 ноября 2020 г. 20:01
В Баку от коронавируса умер глава муниципалитета
В Баку от коронавируса умер глава муниципалитета
2 декабря 2020 г. 17:00
В Баку потушили сильный пожар
ФотоВ Баку потушили сильный пожар
29 ноября 2020 г. 17:17
В Армении обнаружили тело российского военного
В Армении обнаружили тело российского военного
26 ноября 2020 г. 21:16
Террористы РКК признали, что воевали на стороне Армении
ФотоТеррористы РКК признали, что воевали на стороне Армении
29 ноября 2020 г. 02:38
В Баку на 20 суток арестован нарушитель ПДД
В Баку на 20 суток арестован нарушитель ПДД
1 декабря 2020 г. 12:50
Ученые объяснили, почему не удается остановить пандемию COVID-19
Ученые объяснили, почему не удается остановить пандемию COVID-19
30 ноября 2020 г. 16:08
Одна из погибших при подрыве на мине в Физули была главредом газеты
Одна из погибших при подрыве на мине в Физули была главредом газеты
28 ноября 2020 г. 18:27
Кто заминировал Карабах?
Кто заминировал Карабах?
2 декабря 2020 г. 09:55

Последние новости

Вся новостная лента
Orphus sistemi