ВОЗ: На программу доступа к средствам от COVID-19 нужны 4,3 млрд долларов

Международная программа доступа к вакцинам, тестам и терапевтическим средствам от коронавируса ACT-Accelerator (ACT-A) срочно нуждается в финансировании в размере 4,3 млрд долларов США, а в целом на эти цели требуется изыскать 28,2 млрд долларов США.

Международная программа доступа к вакцинам, тестам и терапевтическим средствам от коронавируса ACT-Accelerator (ACT-A) срочно нуждается в финансировании в размере 4,3 млрд долларов США, а в целом на эти цели требуется изыскать 28,2 млрд долларов США.

Как передает Report, об этом сообщила в четверг в Женеве Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ).

"Программа все еще имеет значительную финансовую прореху в 28,2 млрд долларов США, при том что 4,3 млрд долларов нужны срочно для критически важных сфер работы, требующих ускоренных действий", - информировала ВОЗ.

"Если эта нехватка не будет устранена, то страны со средними и низкими доходами столкнутся в 2021 году с задержкой в доступе к этим важным инструментам [борьбы с коронавирусом], что приведет к затяжной пандемии с серьезными экономическими последствиями не только для этих стран, но и для более широкой глобальной экономики", - говорится в сообщении.