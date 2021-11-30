ВОЗ: Омикрон-штамм увеличивает риск повторного заражения COVID-19

Вакцинация по-прежнему имеет решающее значение для снижения случаев тяжелого течения заболевания и смертности

Предварительные данные свидетельствуют о повышенном риске повторного заражения омикрон-штаммом, то есть ранее переболевшие COVID-19 могут легче заразиться омикрон-штаммом по сравнению с другими вариантам вируса. Об этом Report сообщили во Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ).

“Предварительные данные свидетельствуют о том, что в Южной Африке растет число госпитализаций, но это может быть связано с увеличением общего числа инфицированных, а не результатом инфицирования именно штаммом "омикрон". В настоящее время нет информации, позволяющей предположить, что симптомы, связанные с омикрон-штаммом, отличаются от симптомов других вариантов. Первоначальные сообщения об инфицировании были получены в ходе университетских исследований — среди молодых людей, у которых, как правило, заболевание протекает в более легкой форме, — но для понимания степени тяжести варианта "омикрон" потребуется от нескольких дней до нескольких недель.

Все варианты COVID-19, включая дельта-вариант, который доминирует во всем мире, могут вызвать тяжелые заболевания или смерть, особенно для наиболее уязвимых людей, и поэтому профилактика всегда является ключевой”, - добавили в организации.

“Вакцинация по-прежнему имеет решающее значение для снижения случаев тяжелого течения заболевания и смертности, в том числе от доминирующего циркулирующего дельта-штамма. Существующие вакцины остаются эффективными против тяжелых заболеваний и смерти”, - заявили в ВОЗ.

Наиболее эффективные шаги, которые люди могут предпринять для уменьшения распространения вируса COVID-19, - это сохранять дистанцию не менее 1 метра от других; носить плотно прилегающую медицинскую маску; открывать окна для улучшения вентиляции в помещении; избегать плохо проветриваемых или переполненных помещений; содержать руки в чистоте; кашлять или чихать в согнутый локоть или ткань и своевременно вакцинироваться, заключили в организации здравоохранения.