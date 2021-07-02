ВОЗ: Мир проходит через очень опасную стадию пандемии из-за новых штаммов

"Мир достиг крайне тревожной стадии пандемии коронавируса из-за распространения более заразных вариантов этого вируса, таких как "дельта" - индийского штамма".

"Мир достиг крайне тревожной стадии пандемии коронавируса из-за распространения более заразных вариантов этого вируса, таких как "дельта" - индийского штамма".

Как передает Report, об этом заявил глава Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) Тедрос Адханом Гебрейесус.

Он отметил, что в настоящее время "дельта" становится доминантным штаммом во многих странах. Этот тип вируса зарегистрирован уже в 98 государствах, он распространяется в странах как с высоким, так и с низким уровнем вакцинации населения.

По словам Гебрейесуса, для замедления темпов пандемии необходимо вакцинироваться.

"Я призвал лидеров стран мира работать вместе, чтобы гарантировать: через год 70% всех жителей каждой страны будут вакцинированы против COVID-19", - сказал он.

Глава ВОЗ также призвал вакцинировать как минимум 10% населения всех стран к сентябрю текущего года, что защитит работников здравоохранения и наиболее уязвимые группы населения, а также позволит преодолеть наиболее острую фазу пандемии.