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Представитель ВОЗ: Надеюсь, что вакцина станет доступной до конца года

ВОЗ: До конца этого года прививка станет доступной

“Скорость пандемии растет. В Европе ситуация улучшается, однако в целом по миру положение нехорошее".

Как передает Report, об этом, выступая на брифинге Оперативного штаба при Кабинете министров, заявила представитель Всемирной организации здравоохранения в Азербайджане Ханде Харманджи.

По ее словам, до конца текущего года прививка станет доступной для медработников и лиц из уязвимых групп.

“Я надеюсь, что прививка до конца 2020 года станет доступной для мед работников", - подчеркнула представитель ВОЗ.

Она добавила, что в мире 21% зараженных вирусом – медработники, 94% - лица старше 65 лет.

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