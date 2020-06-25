Представитель ВОЗ: Надеюсь, что вакцина станет доступной до конца года

“Скорость пандемии растет. В Европе ситуация улучшается, однако в целом по миру положение нехорошее".

Как передает Report, об этом, выступая на брифинге Оперативного штаба при Кабинете министров, заявила представитель Всемирной организации здравоохранения в Азербайджане Ханде Харманджи.

По ее словам, до конца текущего года прививка станет доступной для медработников и лиц из уязвимых групп.

“Я надеюсь, что прививка до конца 2020 года станет доступной для мед работников", - подчеркнула представитель ВОЗ.

Она добавила, что в мире 21% зараженных вирусом – медработники, 94% - лица старше 65 лет.