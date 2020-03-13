​ВОЗ дал Азербайджану новые рекомендации по коронавирусу

"Поскольку это новый вирус, мы также многому учимся. Он объявлен пандемией из-за увеличения числа заболевших и стран, где выявлен вирус. Мы продолжаем профилактические мероприятия и сегодня".
Как сообщает Report, об этом заявила представитель Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ), глава миссии Каролин Браун.
По ее словам, после объявления пандемии COVID-19 страны были призваны мобилизовать все свои усилия: "Мы рекомендуем также и Азербайджану обратить внимание на раннее выявление вируса. На нашей встрече с органами здравоохранения мы обсудили вопросы, которым необходимо уделить основное внимание".