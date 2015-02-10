​ВОЗ: Число погибших от Эболы возросло до 9152 человек

Баку. 10 февраля. REPORT.AZ/ Количество жертв смертельного вируса лихорадки Эбола в трех африканских странах - Гвинее, Либерии и Сьерра Леоне - во вторник возросло до 9152 человек, следует из данных, опубликованных Всемирной организацией здравоохранения (ВОЗ).

Как отмечает Report, сегодня ВОЗ сообщила, что количество жертв Эболы превысило порог в 9 тысяч человек и достигло 9004 погибших. По данным ВОЗ, эпидемия близится к завершению.

Согласно актуальной информации ВОЗ, в настоящий момент насчитывается 22 тысячи 828 человек, зараженных вирусом Эболы. 9152 человека погибли.