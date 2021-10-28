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ВОЗ: Более 80 стран не смогут вакцинировать 40% населения к концу года

ВОЗ: Более 80 стран не смогут вакцинировать 40% населения к концу года Более 80 стран не смогут к концу года достигнуть уровня вакцинации населения от коронавируса в 40%, установленного ВОЗ в качестве целевого показателя.
Здоровье
28 октября 2021 г. 20:57

Более 80 стран не смогут к концу года достигнуть уровня вакцинации населения от коронавируса в 40%, установленного ВОЗ в качестве целевого показателя.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом заявил в четверг на брифинге помощник генерального директора ВОЗ Брюс Эйлвард.

"Скорее всего, этого показателя не достигнут 82 страны, - отметил он. - И единственная проблема заключается в отсутствии поставок. Мы знаем, что страны могут достичь этого показателя. Потому что дозы существуют".

По словам Эйлварда, механизму COVAX требуется 550 млн доз до конца года, чтобы достичь установленного показателя. "Лидеры "Большой двадцатки", которые проводят встречу в эти выходные, должны решить, готовы ли они предоставить эти 550 млн доз, потому что они контролируют поставки вакцин и запасы", - заявил специалист, обратив внимание на то, что это не такая уж и большая цифра с учетом того, что до конца года будет произведено еще 3 млрд доз вакцин.

"Это может позволить спасти жизни многих людей, - подчеркнул он. - Это проблема решаема. Цифры не такие уж и страшные. Весь вопрос в воле. Страны - производители вакцин должны просто проявить волю".

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