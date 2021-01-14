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ВОЗ: 25 стран Европейского региона сообщили о выявлении нового штамма COVID-19

ВОЗ: 25 стран Европейского региона сообщили о выявлении нового штамма COVID-19 "При отсутствии интенсивных мер контроля новый британский штамм коронавируса еще больше увеличит нагрузку на систему здравоохранения, это вызывает тревогу"
Здоровье
14 января 2021 г. 13:32
ВОЗ: 25 стран Европейского региона сообщили о выявлении нового штамма COVID-19

При отсутствии интенсивных мер контроля новый "британский" штамм коронавируса еще больше увеличит нагрузку на систему здравоохранения, это вызывает тревогу.

Как передает Report, об этом на брифинге сообщил директор Европейского регионального бюро ВОЗ Ханс Клюге.

Он отметил, что уже 25 стран Европейского региона сообщили о выявлении нового штамма COVID-19.

"При новом штамме коронавирусная инфекция не протекает тяжелее или легче, чем при обычной. Она распространяется среди всех возрастных категорий. На протяжении короткого времени нам надо нарастить противоэпидемические усилия, чтобы сократить распространение вируса и спасти немало жизней. Это известные нам меры – ношение масок, избегать проведение масштабных мероприятий, дистанцирование, отслеживание контактов зараженных людей, а также расширение процесса вакцинации приведут к ожидаемым результатам. Мы следим за данным процессом", - сказал он.

Х. Клюге также отметил, что более 90 процентов сделанных вакцин приходится на 30 стран мира, подчеркнув, что ВОЗ сделает все возможное, чтобы вакцина была доступна для каждой страны.

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Версия на английском языке WHO: 25 countries in Europea reported about new strain of COVID-19

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