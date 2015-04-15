Во Франции сигареты будут выпускать в одинаковых безликих пачках

Баку. 15 апреля. REPORT.AZ/ Нижняя палата французского парламента во вторник одобрила реформу по борьбе с курением. Реформа включает закон, который обязывает табачные компании выпускать сигареты в "нейтральных" пачках, сообщает Report со ссылкой на РБК.

С мая 2016 года табачные фирмы будут вынуждены продавать сигареты в простой упаковке с фотографиями внутренних органов, поврежденных вследствие курения. Свой бренд они смогут указывать только маленькими буквами.

Реформа также запрещает курение в присутствии детей в автомобилях и использование электронных сигарет в общественном транспорте и офисах.

Закон, ограничивающий права курильщиков и возможности табачных компаний, нижняя палата парламента приняла, несмотря на возражения консерваторов. Теперь он направится в сенат, где в него могут быть внесены изменения.

Согласно отчету Организации экономического сотрудничества и развития (ОЭСР), базирующейся в Париже, за 2012 год, во Франции курил каждый четвертый взрослый житель страны. В настоящее время во Франции доминируют иностранные табачные бренды.