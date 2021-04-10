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Во Франции назвали сроки готовности вакцины Sanofi

Во Франции назвали сроки готовности вакцины Sanofi Вакцина французской фармкомпании Sanofi может быть готова к осени 2021 года
Здоровье
10 апреля 2021 г. 07:49
Во Франции назвали сроки готовности вакцины Sanofi

Вакцина французской фармкомпании Sanofi может быть готова к осени 2021 года.

Как передает Report, об этом радиостанции France Info сообщил госсекретарь по европейским делам при МИД Франции Клеман Бон.

"Очень надеемся, что она будет готова осенью 2021 года. Все наши контакты с Sanofi придают правдоподобие этому заявлению и этой перспективе", — приводит радиостанция слова госсекретаря.

По последним данным санитарного агентства Santé Publique при министерстве здравоохранения, общее число заболевших коронавирусом во Франции составило более 4,9 миллиона человек, всего от COVID-19 в стране скончались 98 395 человек.

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