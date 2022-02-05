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Вирусолог: Новые штаммы коронавируса будут менее патогенными

Вирусолог: Новые штаммы коронавируса будут менее патогенными Новые штаммы коронавируса будут все менее патогенными, но более заразными, что подтверждается появлением "омикрона"
Здоровье
5 февраля 2022 г. 18:00
Вирусолог: Новые штаммы коронавируса будут менее патогенными

Новые штаммы коронавируса будут все менее патогенными, но более заразными, что подтверждается появлением "омикрона".

Как передает Report со ссылкой на РИА Новости, об этом сообщил директор Научно-исследовательского института эпидемиологии и микробиологии имени Г.П. Сомова Роспотребнадзора, заведующий кафедрой эпидемиологии Школы биомедицины ДВФУ Михаил Щелканов.

"Любому паразиту невыгодно убивать хозяина, поэтому эволюция коронавируса будет протекать в таком направлении: чем больше мутаций будет накапливаться, тем выше вероятность, что он будет менее патогенен, менее вирулентен, и тем выше вероятность, что вирус будет более контагиозен, то есть заразен. И все хуже он будет поражать нижние отделы респираторного тракта и все лучше - верхние. Что мы и наблюдаем в случае с "омикроном". Это не говорит о том, что "омикрон" совершенно безопасен, - он все равно опасен, все равно летальные случаи будут, поэтому вакцинироваться все равно надо обязательно", - сказал Щелканов.

Он уточнил, что такая же тенденция будет наблюдаться и у последующих генетических вариантов возбудителя COVID-19.

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Версия на английском языке Virologist: New strains of coronavirus to be less pathogenic

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