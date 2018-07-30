В Японии запускают эксперименты по лечению Паркинсона стволовыми клетками

Баку. 30 июля. REPORT.AZ/Ученые из японского университета Киото начнут 1 августа первые в мире клинические испытания на людях по созданию и пересадке нервных клеток из искусственных многофункциональных стволовых клеток для лечения болезни Паркинсона.

Как передает Report со ссылкой на РИА Новости, об этом передает агентство Киодо со ссылкой на источники в научных кругах.

Вначале группа ученых под руководством профессора Дзюна Такахаси создаст нервные клетки из индуцированных плюрипотентных стволовых клеток (iPS) человека. Затем их пересадят в мозг пациента с болезнью Паркинсона.

Болезнь Паркинсона, которая до сих пор не поддавалась лечению, приводит к потере подвижности из-за сокращения количества нервных клеток и недостатка вырабатываемого ими нейромедиатора допамина (дофамина). Недостаток допамина приводит к повышенной инертности и замедлению когнитивных процессов. Пока медицина может облегчать лишь симптомы.