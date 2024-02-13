В ВОЗ заявили, что более 40 тыс. человек в мире заболели холерой в январе

Число заболевших холерой в мире в 2023 году превысило 700 тыс., в январе 2024 года уже заболели более 40 тыс. человек.

Число заболевших холерой в мире в 2023 году превысило 700 тыс., в январе 2024 года уже заболели более 40 тыс. человек.

Как передает Report , об этом сообщила Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ), расценившая риск дальнейшего распространения этой болезни в мире как очень высокий.

Устойчивое распространение холеры "становится очевидным в начале 2024 года: только лишь за январь из 17 стран поступили сообщения о 40,9 тыс. случаев заболевания и 775 смертях". Эта болезнь зарегистрирована с начала года в четырех из шести регионов ВОЗ - Африке, Восточном Средиземноморье, Америке и Юго-Восточной Азии. Особенно сильный всплеск заболеваемости отмечен в Замбии и Зимбабве.

В ВОЗ напомнили, что в 2023 году в 30 странах было зарегистрировано более 708,2 тыс. случаев холеры, умерли более 4,3 тыс. человек. В девяти государствах число заболевших превысило 10 тыс. По данным организации, в 2022 году в мире было выявлено 472 697 случаев заболевания холерой, а в 2021 году - 223 370.

"На глобальную борьбу с холерой по-прежнему влияет острая нехватка пероральных вакцин (OCV)", - отметили в ВОЗ. С января 2023 года по январь 2024 года "количество срочных запросов на OCV резко возросло: 14 стран запросили 76 млн доз", тогда как в наличии было только 38 млн доз.

В январе 2023 года ВОЗ классифицировала распространение холеры в мире как "чрезвычайную ситуацию третьего класса", что является самым высоким уровнем для чрезвычайных ситуаций. "Учитывая количество вспышек и их географическое распространение, а также нехватку вакцин и других ресурсов, ВОЗ продолжает оценивать риск на глобальном уровне как очень высокий", нынешнее распространение холеры "по-прежнему классифицируется как чрезвычайная ситуация третьего класса".

Отметим, что холера - особо опасная инфекционная болезнь, вызываемая холерными вибрионами. Она возникает при попадании в организм возбудителя с зараженными пищей или водой.