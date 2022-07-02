В ВОЗ сообщили об увеличении числа заражений оспой обезьян в Европе в три раза

В странах Европы за последние две недели утроилось число случаев заражений оспой обезьян, сообщил директор Европейского регионального бюро ВОЗ Ханс Клюге.

В странах Европы за последние две недели утроилось число случаев заражений оспой обезьян, сообщил директор Европейского регионального бюро ВОЗ Ханс Клюге.

Как передает Report со ссылкой на Интерфакс, об этом пишет Associated Press.

Клюге призвал европейские страны делать больше усилий по борьбе с болезнью. По данным Центров по контролю и профилактике заболеваний США (CDC), в 51 стране мира зафиксировали свыше 5 тыс случаев заражений оспой обезьян. По словам Клюге, число инфицированных в Европе составляет около 90% от общего числа, при этом оспу обезьян выявили в 31 европейском государстве.

Директор Европейского регионального бюро ВОЗ также добавил, что 99% заболевших составили мужчины.