В ВОЗ сообщили об увеличении числа заражений оспой обезьян в Европе в три раза

В странах Европы за последние две недели утроилось число случаев заражений оспой обезьян, сообщил директор Европейского регионального бюро ВОЗ Ханс Клюге.
Клюге призвал европейские страны делать больше усилий по борьбе с болезнью. По данным Центров по контролю и профилактике заболеваний США (CDC), в 51 стране мира зафиксировали свыше 5 тыс случаев заражений оспой обезьян. По словам Клюге, число инфицированных в Европе составляет около 90% от общего числа, при этом оспу обезьян выявили в 31 европейском государстве.
Директор Европейского регионального бюро ВОЗ также добавил, что 99% заболевших составили мужчины.