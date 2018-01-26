В Сядяряке начали применять обязательное медицинское страхование

Баку. 26 января. REPORT.AZ/ В Сядярякском районе Нахчыванской Автономной Республики началось применение обязательного медицинского страхования.

Как передает Report, председатель Верховного Меджлиса автономной республики Васиф Талыбов поинтересовался работой, проделанной в области применения обязательного медицинского страхования.

В автономной республике для претворения в жизнь обязательного медицинского страхования в электронном виде были созданы интернет сайт its.naxcivan.az и “система управления информацией здравоохранения”. Пользователи сайта могут воспользоваться услугами онлайн страхования, разделами регистрации и обращения. Это даст возможность населению напрямую застраховаться в электронном виде, зарегистрироваться и подать электронную заявку. Застрахованный гражданин, введя номер свидетельства обязательного медицинского страхования, сможет узнать информацию об истории обследования, ходе обследования и о его результатах. Застрахованные лица каждые шесть месяцев будут привлекаться для общих обследований, посредством мобильной связи Naxtel 4G будут получать СМС с информацией о календаре прививок и диспансерном наблюдении.

Учреждения, участвующие в обязательном медицинском страховании, оснащены компьютерами и сканерами штрих-кодов, созданы пункты регистрации. С целью медицинского просвещения и сферы обязательного медицинского страхования подготовлены различные памятки, протоколы обследования и лечения. В базу обязательного медицинского страхования включены скорая и неотложная помощь, первая медицинская помощь, амбулаторное обследование и лечение, стационарное лечение, функционально-диагностическое обследование, физиотерапевтические услуги, лабораторное обследование, беременность и услуги родов, срочная вакцинация, плановая вакцинация детей на основе календаря прививок, хирургические операции и диспансерное наблюдение за различными заболеваниями.

Председатель Верховного Меджлиса автономной республики отметил, что создание современной медицинской инфраструктуры в автономной республике, применение новых технологий и проведение фибероптических линий создают большие возможности для применения обязательного медицинского страхования. Он дал распоряжение относительно оказания большего внимание работе по просвещению в области медицинского страхования и проведению семинаров, участию врачей в курсах по повышению квалификации, обеспечению обследования людей с медицинским страхованием на основе указаний врача, повышению заработных плат врачей и началу применения обязательного медицинского страхования в Шарурском районе автономной республики.