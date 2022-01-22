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В связи с COVID-19 изменены требования к экипажу самолетов

В связи с COVID-19 изменены требования к экипажу самолетов В Азербайджане изменены требования к экипажу самолетов.
Здоровье
22 января 2022 г. 16:01
В связи с COVID-19 изменены требования к экипажу самолетов

В Азербайджане изменены требования к экипажу самолетов.

Как сообщает Report, соответствующее решение подписал премьер-министр Али Асадов.

Поправка отменяет необходимость сдачи ПЦР-теста на COVID-19 для членов экипажа воздушного судна, в случае если коронавирус был ранее выявлен у одного из них.

До внесения изменений, если у сотрудника был лабораторно подтвержден COVID-19, то другие члены экипажа, находившиеся с ним в тесном контакте, должны были сдать ПЦР-тест и изолироваться дома до определения результатов.

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Версия на английском языке Azerbaijan changes COVID-related requirements for aircraft crew 
Версия на азербайджанском языке COVID-19-a görə təyyarə ekipajı üçün qoyulan tələblər dəyişdirilib

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