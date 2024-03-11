В США ожидают вспышку парализующего детей вируса в 2024-м году

Вспышки способного вызывать паралич энтеровируса EV-D68 в США происходят примерно раз в два года, и новый всплеск заболеваемости может произойти в 2024 году.

Вспышки способного вызывать паралич энтеровируса EV-D68 в США происходят примерно раз в два года, и новый всплеск заболеваемости может произойти в 2024 году.

Как передает Report , об этом сообщает ARS Technica.

Около десяти лет назад сотни здоровых детей в США пострадали от внезапного ослабления ног. Примерно половине из них потребовалась интенсивная терапия, а четверти — искусственная вентиляция легких. У некоторых паралич стал постоянным. Симптомы, как оказалось, были связаны с одним из штаммов энтеровируса, EV-D68. Он родственен вирусу полиомиелита, который десятилетия назад вызывал паралич и дыхательную недостаточность у детей.

В 2014 году было зарегистрировано 120 случаев заражения EV-D68, в 2016 — 153 случая, в 2018 году — 238 случаев. В 2020 году всплеска заболеваемости не было, вероятно, из-за более строго соблюдения мер профилактики вирусных инфекций во время пандемии: карантина, ношения масок, тщательной гигиены, удаленной работы.

В 2022 году было зафиксировано 47 случаев заражения, хотя ученые предсказывали, что вспышка должна быть сильнее. Неизвестно, почему произошел спад в заболеваемости, но это может быть связано с новыми мутациями вируса или с приобретением иммунитета детьми.