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В "Семашко" назначен новый директор

В "Семашко" назначен новый директор Директор Клинического медицинского центра №1 (“Семашко”) Ильхам Гафаров отстранен от занимаемой должности.
Здоровье
28 апреля 2021 г. 15:37
В Семашко назначен новый директор
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Директор Клинического медицинского центра №1 (“Семашко”) Ильхам Гафаров отстранен от занимаемой должности.

Как сообщает Report, соответствующее распоряжение подписал председатель правления Объединения по управлению медицинскими территориальными подразделениями (TƏBİB) Рамин Байрамлы.

В ответ на запрос Report в TƏBİB сообщили, что на его место назначен директор публичного юридического лица Центральной больницы города Мингячевир Кенуль Алекперов.

Ильхам Гафаров назначен заместителем директора Клинического медицинского центра №1.

Отметим, что Кенуль Алекперов является выпускником Азербайджанского медицинского университета. В 2008 году распоряжением президента ему было присвоено почетное звание “Заслуженный врач”.

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Версия на азербайджанском языке “Semaşko”ya yeni direktor təyin edilib

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