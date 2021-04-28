В "Семашко" назначен новый директор

Директор Клинического медицинского центра №1 (“Семашко”) Ильхам Гафаров отстранен от занимаемой должности.

Директор Клинического медицинского центра №1 (“Семашко”) Ильхам Гафаров отстранен от занимаемой должности.

Как сообщает Report, соответствующее распоряжение подписал председатель правления Объединения по управлению медицинскими территориальными подразделениями (TƏBİB) Рамин Байрамлы.

В ответ на запрос Report в TƏBİB сообщили, что на его место назначен директор публичного юридического лица Центральной больницы города Мингячевир Кенуль Алекперов.

Ильхам Гафаров назначен заместителем директора Клинического медицинского центра №1.

Отметим, что Кенуль Алекперов является выпускником Азербайджанского медицинского университета. В 2008 году распоряжением президента ему было присвоено почетное звание “Заслуженный врач”.