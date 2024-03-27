В праздничные дни в службу скорой медпомощи поступило более 15 тыс. обращений

В нерабочие дни в праздник Новруз в службу скорой медицинской помощи поступило более 15 тыс. обращений.

В нерабочие дни в праздник Новруз в службу скорой медицинской помощи поступило более 15 тыс. обращений.

Об этом Report сообщили в Объединении по управлению медицинскими территориальными подразделениями (TƏBİB).

Было отмечено, что в службу скорой медицинской помощи по городу Баку с 20 по 26 марта поступило 15 763 вызова.

Среди обратившихся 1 596 человек были госпитализированы в различные медицинские учреждения, остальным была оказана необходимая помощь на месте.

Вызовы в основном были связаны с повышением артериального давления, различными травмами, кардиологическими, респираторными заболеваниями и др.