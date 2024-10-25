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В подведомственных TƏBİB медучреждениях в этом году оказано около 62 млн медицинских услуг

В подведомственных TƏBİB медучреждениях в этом году оказано около 62 млн медицинских услуг За девять месяцев текущего года в подведомственных Объединению по управлению медицинскими территориальными подразделениями (TƏBİB) медицинских учреждениях было предоставлено около 62 млн медицинских услуг.
Здоровье
25 октября 2024 г. 14:39
В подведомственных TƏBİB медучреждениях в этом году оказано около 62 млн медицинских услуг

За девять месяцев текущего года в подведомственных Объединению по управлению медицинскими территориальными подразделениями (TƏBİB) медицинских учреждениях было предоставлено около 62 млн медицинских услуг.

Как передает Report, об этом сообщила руководитель отдела по связям с общественностью и коммуникаций TƏBİB Замира Адилова во время медиатура в Габалинскую центральную районную больницу.

Она отметила, что за 9 месяцев количество обращений в медицинские учреждения увеличилось на 24% по сравнению с аналогичным периодом 2022 года и на 13% по сравнению с тем же периодом 2023 года: "Одним из приоритетов TƏBİB является оперативная реакция на каждое обращение граждан и принятие мер для их решения".

Отметим, что 25 октября TƏBİB и Государственное агентство обязательного медицинского страхования организовали медиатур в Габалинскую центральную районную больницу.

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Версия на азербайджанском языке Bu ilin ötən dövründə TƏBİB tabeli xəstəxanalarda 62 milyona yaxın tibbi xidmət göstərilib

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