В отказе носить маски увидели признаки психического расстройства

Бразильские ученые пришли к выводу, что в нежелании носить медицинские маски есть признаки психического расстройства человека.

Бразильские ученые пришли к выводу, что в нежелании носить медицинские маски есть признаки психического расстройства человека.

Как передает Report со ссылкой на The Sun, эксперты провели исследование, участниками которого стали 1 500 человек в возрасте от 15 до 73 лет.

Так, исследователи выяснили, что людям, отказывающимся от ношения масок, присуща враждебность, а также принятие риска. Эти черты свойственны людям, которым поставлен диагноз "антисоциальное расстройство личности". Он может иметь разную степень, выражаясь в плохом поведении или же многократных нарушениях закона, вплоть до самых серьезных преступлений.

"Эти черты объясняют, по крайней мере частично, причину, по которой люди продолжают не придерживаться мер сдерживания даже при увеличении числа случаев заболевания и смертей", - указано в исследовании.

Ученые считают, что их работа поможет властям повышать осведомленность граждан о пользе масок.