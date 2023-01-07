В ООН заявили об эффективности ненормированного рабочего графика

Международная организация труда (МОТ) при ООН в своем отчете оценила влияние рабочего времени и правил его организации на благосостояние работников, а также на эффективность работы.
Как передает американское бюро
В ходе проведенного МОТ опроса, по результатам которого был подготовлен отчет, установлено, что гибкий график работы, введенный во время пандемии COVID-19, повысил производительность на работе.
В отчете также отмечается, что более трети сотрудников регулярно работают более 48 часов в неделю, а 20 процентов работают менее 35 часов в неделю, при условии, что стандартный рабочий день в глобальном масштабе составляет восемь часов в день или 40 - в неделю.
Представитель Генерального секретаря ООН Стефан Дюжаррик сообщил журналистам, что генсек Антониу Гутерриш высоко оценил отчет МОТ и поддержал идею о том, что ненормированный график будет более продуктивным на рабочих местах.