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В мире не менее 115 тыс. медработников умерли от COVID-19

В мире не менее 115 тыс. медработников умерли от COVID-19 Не менее 115 тыс. медицинских работников умерли вследствие заболевания, вызванного заражением коронавирусом, в мире с начала пандемии.
Здоровье
9 июля 2021 г. 23:29
В мире не менее 115 тыс. медработников умерли от COVID-19

Не менее 115 тыс. медицинских работников умерли вследствие заболевания, вызванного заражением коронавирусом, в мире с начала пандемии.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, эти данные привел генеральный директор Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) Тедрос Аданом Гебрейесус, выступая в формате телеконференции с лекцией перед студентами и преподавателями Ноттингемского университета (Великобритания).

"Хотя имеющиеся сведения скудны, согласно нашим оценкам, по меньшей мере 115 тыс. работников здравоохранения и работников по уходу за заболевшими умерли от COVID-19, еще миллионы заразились, спасая других людей", - сказал глава ВОЗ. Он призвал обеспечить медицинскому персоналу безопасные условия труда, подчеркнув, что финансирование здравоохранения должно расцениваться как "инвестиции в будущее". Гендиректор назвал "неприемлемым" тот факт, что на настоящий момент в мире "миллионы работников здравоохранения и работников по уходу еще не вакцинированы".

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