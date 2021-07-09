В мире не менее 115 тыс. медработников умерли от COVID-19

Не менее 115 тыс. медицинских работников умерли вследствие заболевания, вызванного заражением коронавирусом, в мире с начала пандемии.

Не менее 115 тыс. медицинских работников умерли вследствие заболевания, вызванного заражением коронавирусом, в мире с начала пандемии.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, эти данные привел генеральный директор Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) Тедрос Аданом Гебрейесус, выступая в формате телеконференции с лекцией перед студентами и преподавателями Ноттингемского университета (Великобритания).

"Хотя имеющиеся сведения скудны, согласно нашим оценкам, по меньшей мере 115 тыс. работников здравоохранения и работников по уходу за заболевшими умерли от COVID-19, еще миллионы заразились, спасая других людей", - сказал глава ВОЗ. Он призвал обеспечить медицинскому персоналу безопасные условия труда, подчеркнув, что финансирование здравоохранения должно расцениваться как "инвестиции в будущее". Гендиректор назвал "неприемлемым" тот факт, что на настоящий момент в мире "миллионы работников здравоохранения и работников по уходу еще не вакцинированы".