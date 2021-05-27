Минздрав Азербайджана об очередях на вакцинацию после решения Кабмина

В Министерстве здравоохранения Азербайджана прокомментировали очереди, возникшие в некоторых поликлиниках в связи с вакцинацией

В Министерстве здравоохранения Азербайджана прокомментировали очереди, возникшие в некоторых поликлиниках в связи с вакцинацией.

Как сообщили Report в министерстве, после последнего решения Оперативного штаба при Кабинете министров количество граждан, прибывающих в пункты вакцинации, увеличилось в несколько раз.

Было отмечено, что одна из проблем заключается в том, что 90 процентов приходящих в прививочные пункты граждан не проходят регистрацию: "Их регистрация занимает определенное время, что вызывает недовольство граждан, прошедших онлайн-регистрацию. Как вы знаете, в поликлиниках нет служб охраны, большинство работающих врачей - женщины. Из-за этого возникают проблемы с очередями. Мы просим граждан соблюдать меры социального дистанцирования и очередь по прибытии на прививочные пункты".