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Минздрав Азербайджана об очередях на вакцинацию после решения Кабмина

Минздрав Азербайджана об очередях на вакцинацию после решения Кабмина В Министерстве здравоохранения Азербайджана прокомментировали очереди, возникшие в некоторых поликлиниках в связи с вакцинацией
Здоровье
27 мая 2021 г. 15:40
Минздрав Азербайджана об очередях на вакцинацию после решения Кабмина
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В Министерстве здравоохранения Азербайджана прокомментировали очереди, возникшие в некоторых поликлиниках в связи с вакцинацией.

Как сообщили Report в министерстве, после последнего решения Оперативного штаба при Кабинете министров количество граждан, прибывающих в пункты вакцинации, увеличилось в несколько раз.

Было отмечено, что одна из проблем заключается в том, что 90 процентов приходящих в прививочные пункты граждан не проходят регистрацию: "Их регистрация занимает определенное время, что вызывает недовольство граждан, прошедших онлайн-регистрацию. Как вы знаете, в поликлиниках нет служб охраны, большинство работающих врачей - женщины. Из-за этого возникают проблемы с очередями. Мы просим граждан соблюдать меры социального дистанцирования и очередь по прибытии на прививочные пункты".

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Версия на азербайджанском языке Səhiyyə Nazirliyi bəzi poliklinikalarda yaranan növbələrə münasibət bildirib

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