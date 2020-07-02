О нас
Report Georgia

В Кюрдамире чиновник скончался от коронавируса

В Кюрдамире чиновник скончался от коронавируса В Кюрдамире чиновник скончался от коронавируса
Здравоохранение
0
2 июля 2020 г. 15:12
В Кюрдамире чиновник скончался от коронавируса

В Кюрдамирском районе скончался исполнительный представитель.

Как сообщает верхнеширванское бюро Report, состояние исполнительного представителя Исполнительной власти Кюрдамирского района по селу Топалгасанли 59-летнего Расулова Расима Айдын оглу внезапно ухудшилось, мужчина был доставлен в Кюрдамирскую центральную районную больницу, где стало известно о повышенном уровне сахара в крови больного.

Несмотря на усилия врачей, спасти жизнь Расулова не удалось. У него был взят тест на коронавирус. Хотя результаты теста пока не готовы, но предположительно чиновник скончался от коронавирусной инфекции.

Тело Расулова под контролем полиции будет доставлено на кладбище.

Отметим, что Р.Расулов проработал на этой должности около 10 лет.

Версия на азербайджанском языке Kürdəmirdə vəzifəli şəxs koronavirusdan ölüb

Новости партнеров

Другие новости из категории

Бахрам Багирзаде находится в сознании
Бахрам Багирзаде находится в сознании
2 июля 2020 г. 12:29
В Баку проходят онлайн-тренинги по борьбе с COVİD-19 для медработников
ФотоВ Баку проходят онлайн-тренинги по борьбе с COVİD-19 для медработников
2 июля 2020 г. 11:37
Названо число подключенных к аппарату ИВЛ в Азербайджане - СТАТИСТИКА
Названо число подключенных к аппарату ИВЛ в Азербайджане - СТАТИСТИКА
1 июля 2020 г. 22:18
В Азербайджане выявлено 588 новых случаев заражения COVID-19
В Азербайджане выявлено 588 новых случаев заражения COVID-19
1 июля 2020 г. 19:46
Ученые выявили около 200 мутаций нового коронавируса
Ученые выявили около 200 мутаций нового коронавируса
1 июля 2020 г. 15:23
Семь сотрудников AzTV заразились коронавирусом, один умер
Семь сотрудников AzTV заразились коронавирусом, один умер
1 июля 2020 г. 14:26
Лечащийся от COVID-19 юноша: Я очень испугался, никогда не сталкивался с таким - ИНТЕРВЬЮ
Лечащийся от COVID-19 юноша: Я очень испугался, никогда не сталкивался с таким - ИНТЕРВЬЮ
1 июля 2020 г. 12:39
Бахрам Багирзаде отключен от аппарата ЭКМО
Бахрам Багирзаде отключен от аппарата ЭКМО
1 июля 2020 г. 10:28
Названо число подключенных к аппарату ИВЛ в Азербайджане
Названо число подключенных к аппарату ИВЛ в Азербайджане
1 июля 2020 г. 00:03
Помощник президента о задержанных в Дагестане гражданах
Помощник президента о задержанных в Дагестане гражданах
30 июня 2020 г. 20:22

Последние новости

15:13
Эксперт: Азербайджан ждет развитие солнечной энергетики в ближайшие годы - ИНТЕРВЬЮ Энергетика
15:12
В Кюрдамире чиновник скончался от коронавируса Здравоохранение
15:06
Следует ли на 8103 отправлять госномер автомобиля? Происшествия
15:05
Спрос на доллар на валютном аукционе повысился Финансы
14:54
Азербайджан выступает за расширение формата ОПЕК+ Энергетика
14:30
В Сочи пройдет футбольный ультрамарафон Футбол
14:16
Назарбаев вылечился от коронавируса В регионе
14:10
Число погибших при сходе оползня в Мьянме превысило 100 - ОБНОВЛЕНО Другие страны
14:09
ВидеоБайрам Нурлу оштрафован за нарушение правил карантина Происшествия
14:02
В Кремле назвали итоги голосования по поправкам триумфом В регионе
13:43
В Азербайджане ожидаются дождь и град Экология
13:26
Президент утвердил ужесточение штрафа за неношение маски Внутренняя политика
13:21
Президент Ильхам Алиев позвонил Владимиру Путину Внешняя политика
12:32
Инвестиции в недвижимость в России упали до минимума за 12 лет Бизнес
12:31
Фото"Карабах" обнародовал новый трансфер Футбол