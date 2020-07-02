В Кюрдамире чиновник скончался от коронавируса

В Кюрдамире чиновник скончался от коронавируса

В Кюрдамирском районе скончался исполнительный представитель.

Как сообщает верхнеширванское бюро Report, состояние исполнительного представителя Исполнительной власти Кюрдамирского района по селу Топалгасанли 59-летнего Расулова Расима Айдын оглу внезапно ухудшилось, мужчина был доставлен в Кюрдамирскую центральную районную больницу, где стало известно о повышенном уровне сахара в крови больного.

Несмотря на усилия врачей, спасти жизнь Расулова не удалось. У него был взят тест на коронавирус. Хотя результаты теста пока не готовы, но предположительно чиновник скончался от коронавирусной инфекции.

Тело Расулова под контролем полиции будет доставлено на кладбище.

Отметим, что Р.Расулов проработал на этой должности около 10 лет.