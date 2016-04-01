​В Китае зафиксированы случаи распространения атипичной пневмонии

Баку. 1 апреля. REPORT.AZ/ Медики из Китая обнаружили в больницах Пекина новый штамм бактерии Mycoplasma pneumoniae, стремительно распространяющейся среди детей и вызывающей пневмонию среди все большего числа жителей столицы и других регионов КНР, сообщает Report со ссылкой на РИА Новости.

"Мы начали следить за распространением этого штамма Mycoplasma pneumoniae в других регионах Китая вместе с нашими коллегами. Мы надеемся, что осенью у нас будет достаточно данных для того, чтобы начать сдерживать ее распространение по стране", - заявила Хунмэй Сунь (Hongmei Sun) из Института педиатрии в Пекине (Китая).

Сунь и ее коллеги уже год наблюдают за распространением ранее неизвестного и крайне опасного штамма микроба Mycoplasma pneumoniae – возбудителя атипичной пневмонии и трахеобронхита, который был впервые зафиксирован в ряде детских больниц в Пекине.

Первые случаи заражения этой разновидностью бактерии начали появляться примерно в мае прошлого года, и к декабрю 2015 года, как утверждают китайские медики, свыше половины случаев пневмонии в больницах столицы Китая были связаны именно с данным штаммом Mycoplasma pneumoniae.