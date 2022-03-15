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В Гяндже под видом сливочного масла продавался спред

В Гяндже под видом сливочного масла продавался спред В ходе плановой проверки в торговом центре Grand Qafqaz в Гяндже сотрудники Агентства продовольственной безопасности Азербайджана (АПБА) обнаружили, что продукты животного происхождения, а также растительные спреды под различными торговыми марками продают
Здоровье
15 марта 2022 г. 17:00
В Гяндже под видом сливочного масла продавался спред

В ходе плановой проверки в торговом центре Grand Qafqaz в Гяндже сотрудники Агентства продовольственной безопасности Азербайджана (АПБА) обнаружили, что продукты животного происхождения, а также растительные спреды под различными торговыми марками продаются без ветеринарно-санитарной экспертизы под видом сливочного масла.

Об этом Report сообщили в АПБА.

Выяснилось также, что грубо нарушались санитарные нормы и правила, гигиенические стандарты. В отношении руководителя предприятия был составлен административный протокол и даны обязательные для исполнения указания по устранению нарушений.

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Версия на азербайджанском языке Azərbaycanda kərə yağı adı altında spred yağların satıldığı aşkarlanıb

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