В Гяндже под видом сливочного масла продавался спред

В ходе плановой проверки в торговом центре Grand Qafqaz в Гяндже сотрудники Агентства продовольственной безопасности Азербайджана (АПБА) обнаружили, что продукты животного происхождения, а также растительные спреды под различными торговыми марками продают

В ходе плановой проверки в торговом центре Grand Qafqaz в Гяндже сотрудники Агентства продовольственной безопасности Азербайджана (АПБА) обнаружили, что продукты животного происхождения, а также растительные спреды под различными торговыми марками продаются без ветеринарно-санитарной экспертизы под видом сливочного масла.

Об этом Report сообщили в АПБА.

Выяснилось также, что грубо нарушались санитарные нормы и правила, гигиенические стандарты. В отношении руководителя предприятия был составлен административный протокол и даны обязательные для исполнения указания по устранению нарушений.